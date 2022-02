Za posledicami četrtkovega streljanja na območju Šmarja pri Jelšah umrla tudi 42-letna ženska

Šmarje pri Jelšah, 25. februarja - Za posledicami četrtkovega streljanja na območju Šmarja pri Jelšah je ponoči v celjski bolnišnici umrla tudi 42-letna ženska, 27-letni moški pa je umrl že v četrtek zvečer. Dvojnega umora je osumljen 66-letni moški, ki so mu policisti že odvzeli prostost in ga pridržali, so danes sporočili s Policijske uprave Celje.