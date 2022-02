V središču Kijeva odjeknili eksploziji

Kijev, 25. februarja - V središču ukrajinske prestolnice Kijev sta zgodaj davi odjeknili dve glasni eksploziji, oglasile so se sirene. Smrtonosni spopadi so medtem dosegli obrobje prestolnice, medtem ko so ruske enote drugi dan obsežne invazije prodrle že globoko v notranjost države, poroča francoska tiskovna agencija AFP.