Newyorške borze končale v zelenem

New York, 24. februarja - Indeksi na newyorških borzah so današnje trgovanje sklenili v zelenem. Čeprav so osrednji indeksi današnje trgovanje zaradi ruskega napada na Ukrajino začeli v rdečem območju, so si med trgovanjem opomogli, saj so ZDA in evropske države Rusiji zagrozile s strogimi sankcijami, je poročala francoska tiskovna agencija AFP.