Večer o vojni v Ukrajini (25. 2.)

Maribor, 24. februarja - Matija Stepišnik v komentarju Ukrajina in mi piše o vojni v Ukrajini. Od Maribora do Kijeva je dobrih 1400 kilometrov, do najbližje ukrajinske meje več kot polovico manj. Če so se nam vojne v Iraku, Afganistanu, Siriji in tako naprej zdele na drugem koncu sveta, je najnovejša srhljivo blizu. Po razpadu Jugoslavije ni bila nikoli bližje, piše avtor.