Tuje tiskovne agencije o Sloveniji (24. 2.)

Ljubljana, 24. februarja - Tuje tiskovne agencije so med drugim poročale o tem, da sta predsednik republike Borut Pahor in predsednik vlade Janez Janša obsodila ruski vojaški napad v Ukrajini. Poročale so tudi o Janševih besedah, da je treba Ukrajini zagotoviti čimprejšnje polnopravno članstvo v Evropski uniji in o tem, da podpira uvedbo najstrožjih sankcij proti Rusiji.