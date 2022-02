Bruselj, 24. februarja - Voditelji članic EU so se danes v Bruslju dogovorili o uvedbi drugega svežnja sankcij proti Rusiji zaradi vojaške agresije proti Ukrajini, ki so usmerjene proti ključnim sektorjem ruskega gospodarstva. Sankcije obsegajo finančni sektor, energetiko in promet, so zapisali v sprejetih sklepih. Države članice naj bi jih sprejele "brez odlašanja".