V streljanju na območju Šmarja pri Jelšah umrl 27-letnik, 42-letnica hudo poškodovana

Šmarje pri Jelšah, 24. februarja - Na območju Šmarja pri Jelšah naj bi 66-letni moški danes nekaj pred 18. uro ustrelil 27-letnega moškega in 42-letno žensko. 27-letnik je zaradi poškodb umrl na kraju streljanja, 42-letnica pa je hudo poškodovana. Policisti so osumljencu odvzeli prostost in ga pridržali, so sporočili s Policijske uprave Celje.