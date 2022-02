Slovenska karitas zbira sredstva za pomoč ljudem v Ukrajini

Ljubljana, 24. februarja - Slovenska karitas začenja zbiranje sredstev za pomoč trpečim v Ukrajini in poziva vse, ki želijo pomagati, da nakažejo svoj prispevek. Sredstva bodo posredovali Caritas Ukrajina, ki bo prizadetim v spopadih pomagala s hrano, pitno vodo, varno nastanitvijo in higienskimi pripomočki ter zagotovila varen prevoz ranljivih oseb do varnih območij.