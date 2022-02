Tonin: Napad na Ukrajino neizzvan in predstavlja kršitev vseh mednarodnih norm

Ljubljana, 24. februarja - Minister za obrambo Matej Tonin se je danes zavzel za to, da bi Evropska unija Ukrajini čim prej zagotovila perspektivo polnopravnega članstva v EU. Opozoril je tudi na možnost kibernetskih napadov v gospodarstvu in poudaril, da je ruski napad na Ukrajino neizzvan in predstavlja kršitev vseh mednarodnih norm, so sporočili iz ministrstva za obrambo.