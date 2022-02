Skupina G7 ostro obsodila rusko invazijo na Ukrajino

Berlin, 24. februarja - Voditelji držav skupine G7 so v skupni izjavi po današnjem virtualnem srečanju ostro obsodili rusko invazijo na Ukrajino, ki so jo označili za "neizzvan in popolnoma neupravičen napad", ter dejali, da Rusija s tem ogroža svetovni mir in stabilnost, poroča francoska tiskovna agencija AFP.