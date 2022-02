Prihodki in odhodki Zpiza lani 0,4 odstotka višji od načrta

Ljubljana, 24. februarja - Svet pokojninskega zavoda, ki se je sestal na ustanovni seji v mandatu od leta 2022 do 2026, je sprejel predlog poročila zavoda za lani. Prihodki in odhodki zavoda so bili izravnani v višini 6,2 milijarde evrov, kar je 0,4 odstotka več od načrta. Državni proračun je zaradi višjih sredstev iz prispevkov vplačal manj v pokojninsko blagajno.