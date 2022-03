Generalna sekretarka RKS Tominova: Prostovoljstvo je kot virus, s katerim se okužiš

pogovarjal se je Domen Anderle

Ljubljana, 1. marca - Ob prejemu kipca Civilne zaščite je generalna sekretarka Rdečega križa Slovenije (RKS) Cvetka Tomin za STA izpostavila zlasti prostovoljce, ki so velikokrat spregledani, četudi nekateri temu posvetijo več let, "saj je tudi prostovoljstvo kot virus". Med drugim je izpostavila njihovo aktivacijo ob naravnih in drugih nesrečah ter epidemiji covida-19.