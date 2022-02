EASA z opozorilom za ukrajinski, moldavski in beloruski zračni prostor

Köln, 24. februarja - Agencija EU za varnost v letalstvu (EASA) je letalskim družbam izdala opozorila glede ukrajinskega, moldavskega in beloruskega zračnega prostora. Pristajanja, vzleti in preleti so v Ukrajini in Moldaviji prepovedani, prav tako je še vedno prepovedano leteti nad območjem Belorusije, je današnjo objavo EASA povzela nemška tiskovna agencija dpa.