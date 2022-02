Vatikan ob ruskem napadu na Ukrajino poziva k dialogu

Vatikan, 24. februarja - Vatikan je danes nekaj ur po ruskem napadu na Ukrajino sporočil, da so pogajanja za mirno rešitev spora še vedno mogoča, in pozval k dialogu. Državni tajnik Svetega sedeža, kardinal Pietro Parolin je dejal, da obstaja prostor za modrost, ki bi svetu prihranila neumnost in grozote vojne, poroča francoska tiskovna agencija AFP.