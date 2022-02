Newyorške borze uvodoma krepko v rdečem

New York, 24. februarja - Osrednji indeksi na newyorških borzah so današnje trgovanje začeli krepko v rdečem območju in tako nadaljevale trend padanja, ki danes zaznamuje svetovne borzne trge. Za padce je poskrbel ruski napad na Ukrajino, zaradi katerega so se zvišale cene energentov, države pa so začele uvajati sankcije proti Rusiji, poroča francoska tiskovna agencija AFP.