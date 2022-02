Ministrica Jaklitsch čestitala tržaškim Slovencem ob prejemu državnih odlikovanj

Ljubljana, 24. februarja - Ministrica za Slovence v zamejstvu in po svetu Helena Jaklitsch je danes čestitala italijanski senatorki Tatjani Rojc ter predsednikoma obeh krovnih organizacij Slovencev v Italiji, Walterju Bandlju in Kseniji Dobrila za državna odlikovanja, ki jim jih je izročil predsednik republike Borut Pahor.

Ministrica, ki se je slovesnosti ob podelitvi odlikovanj tudi udeležila, se je v čestitki odlikovanim zahvalila za "njihovo prizadevnost ter zavzeto in aktivno delo skozi leta, še posebej pa v mesecih pred bolečo, ampak pomembno stoletnico požiga duše slovenstva, slovenskega jezika, kulture v središču Trsta v začetku 20. stoletja", so ob tem sporočili iz urada vlade za Slovence v zamejstvu in po svetu.

"Dogajanje v letu 2020 je bila gotovo pomembna prelomnica v življenju tamkajšnje slovenske manjšine, čemur so odločilno prispeval tudi današnji nagrajenci," so ob tem še navedli v omenjenem uradu.

Dodali so, da je senatorka Rojc ves čas odločno podpirala zamisel o vrnitvi Narodnega doma slovenski manjšini v lastništvo in s tem za spremembo 19. člena zaščitnega zakona za slovensko manjšino na način, da je bil Narodni dom manjšini namesto v uporabo vrnjen v lastništvo. S svojo zavzetostjo in srčnostjo je prepričevala in nazadnje prepričala svoje italijanske prijatelje, da je bila sprememba zakona v italijanskem parlamentu sprejeta pravočasno in je bil Narodni dom pravno in formalno dokončno vrnjen slovenski manjšini, je še navedel urad.

Dobrila in Bandelj pa sta po navedbah urada prizadevno in z neuklonljivo predanostjo skupni prihodnosti prispevala k poenotenju stališč znotraj slovenske manjšine in obeh krovnih organizacij pri oblikovanju skupne zahteve, da se Narodni dom v Trstu slovenski manjšini vrne v lastništvo.

Državno odlikovanje je predsednik republike vročil tudi županu Trsta Robertu Dipiazzi.