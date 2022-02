Na odboru DZ zelena luč spremembam zakona o voznikih in predlogu zakona o oskrbi s toploto iz distribucijskih sistemov

Ljubljana, 24. februarja - Odbor DZ za infrastrukturo, okolje in prostor je na današnji seji prižgal zeleno luč predlogu novele zakona o voznikih, ki poenostavlja postopke za pridobitev vozniškega dovoljenja kategorije A1 in AM. Člani odbora pa so na današnji seji podprli tudi predlog zakona o oskrbi s toploto iz distribucijskih sistemov.