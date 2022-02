Številni Kijevčani skušajo v strahu pred napadi zapustiti mesto

Kijev, 24. februarja - Številni prebivalci ukrajinske prestolnice Kijev, ki so se danes zaradi ruske invazije se zbudili ob zvokih eksplozij in siren, poskušajo poiskati zatočišče ali pobegniti. Nekateri se skrivajo na postajah mestne podzemne železnice in v zakloniščih, drugi poskušajo mesto zapustiti, poroča britanski BBC.