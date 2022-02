Nato in EU skupaj odločno proti "barbarskim" dejanjem Rusije

Bruselj, 24. februarja - Vodilni predstavniki zveze Nato in institucij EU so danes skupaj obsodili "barbarska dejanja" Rusije ter podprli ukrajinsko suverenost, ozemeljsko celovitost in pravico do samoobrambe. Predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen in predsednik Evropskega sveta Charles Michel se bosta v petek tudi udeležila vrha Nata.