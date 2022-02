V Sloveniji enotne obsodbe ruskega napada na Ukrajino

pripravila Maja Lazar Jančič

Ljubljana, 24. februarja - Ruski napad na Ukrajino je tudi v Sloveniji naletel na enotne najostrejše obsodbe z vseh strani. Razmere o Ukrajini so bile tudi tema današnje zaprte seje vlade. Na poslopju vladne stavbe in predsedniške palače so v znamenje solidarnosti z Ukrajino izobesili ukrajinsko zastavo.