V Pragi v nekdanji transformatorski postaji odprli razstavišče

Praga, 26. februarja - Za ljubitelje moderne umetnosti je v Pragi vrata odprlo novo razstavišče Kunsthalle Praha. Kot prvo so na ogled postavili razstavo Sto let elektrike v umetnosti. Na približno 840 kvadratnih metrih so razstavljena dela več kot 90 umetnikov. Razstava bo na ogled do 20. junija.