V UKC Maribor zapirajo cepilni center

Maribor, 24. februarja - V Univerzitetnem kliničnem centru (UKC) Maribor zapirajo cepilni center. Na dosedanjem mestu pred stavbo oddelka za infekcijske bolezni in vročinska stanja se je proti covidu-19 mogoče cepiti danes še do 15. ure, so sporočili iz UKC Maribor. Za cepljene pripravijo tudi evropsko digitalno covidno potrdilo.