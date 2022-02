V Celovcu vrata odprl Forum Slovenicum

Celovec, 24. februarja - V središču Celovca so koroški Slovenci dobili nov kraj za izobraževanje in srečanja. Mohorjeva družba v Celovcu je namreč danes odprla tako imenovani Forum Slovenicum, ki je namenjen maturantom in študentom. Tam bodo poslej tudi sedež delovne skupnosti privatnih dvo- in večjezičnih otroških vrtcev ter prostori slovenske župnije v Celovcu.

Obnova je stala okoli 160.000 evrov. Sredstva zanjo sta poleg Mohorjeve prispevala še urad avstrijskega kanclerja in Slovenija. Skupno z dijaškim in študentskim domom ter seminarskim prostorom, ki ga lahko uporabljajo tudi zunanji interesenti, je Forum Slovenicum tako postal nov kraj izobraževanja in srečanj sredi Celovca, poudarjajo v Mohorjevi.

V stavbi foruma so 18 maturantom in študentom Slomškovega doma Mohorjeve na voljo enoposteljne sobe s kopalnicami. Ti se bodo lahko v prostore vselili v prihodnjih dneh.

"Kuhinje in družabne prostore si deli po več maturantov in tako so nastale štiri nove stanovanjske skupnosti," je danes ob predstaviti poudaril direktor Mohorjeve Karl Hren.

Mohorjeva družba ki poleg založbe, knjigarne in tiskarne vodi tudi obširno vzgojno-izobraževalno področje z varstvom, otroškim vrtcem, ljudsko šolo, varstvom in dijaškim domom, je avgusta lani odkupila provincialno hišo slovenskih šolskih sester. Pridobljeni kompleks obsega okoli 1300 kvadratnih metrov. Nahaja se v središču Celovca na naslovu Viktringer Ring/Vetrinjsko obmestje 19.

V preteklih mesecih je Mohorjeva izvedla obširno sanacijo in preureditev poslopja. V tem sklopu so uredili nove kuhinje, oblikovali družabne prostore, obnovili številne elektroinstalacije, vgradili protipožarna vrata in prepleskali velik del prostorov. V poletnih mesecih bodo preuredili tudi zunanjost kompleksa.