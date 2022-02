Slovenska turistična borza za poglobitev obstoječih in vzpostavljanje novih partnerstev

Ljubljana, 24. februarja - Slovenska turistična borza (Slovenian Incoming Workshop - SIW), ki po navedbah Slovenske turistične organizacije (STO) postavlja trende v slovenskem turističnem okolju, bo letos potekala od 29. do 31. maja. Kot so zapisali na STO, dogodek prinaša priložnost za poglobitev obstoječih partnerstev in vzpostavljanje novih kontaktov.