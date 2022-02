Odbor DZ podprl predlog novele zakona o kmetijstvu

Ljubljana, 24. februarja - Člani odbora DZ za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano so podprli predlog novele zakona o kmetijstvu. Kot je izpostavil kmetijski minister Jože Podgoršek, gre za spremembe, ki so bolj tehnične narave in so v večji meri naravnane v izvajanje novega strateškega načrta skupne kmetijske politike (SKP) po 1. januarju 2023.