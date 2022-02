Pahor obsodil ruski napad na Ukrajino

Ljubljana, 24. februarja - Predsednik republike Borut Pahor se je danes odzval na ruski napad na Ukrajino in ga najostreje obsodil. "Gre za grobo kršitev mednarodnega prava in načela Združenih narodov o mirnem reševanju sporov," je predsednik republike zapisal na Twitterju in hkrati izrazil solidarnost z državljani Ukrajine.