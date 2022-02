Rusija in Kitajska za zaostrovanje konflikta krivita Ukrajino in Zahod

Moskva, 24. februarja - Rusija in Kitajska za zaostrovanje konflikta v Ukrajini krivita zahodne države in Kijev, je sporočilo zunanje ministrstvo v Moskvi. Komentarje sta po pogovorih podala ruski zunanji minister Sergej Lavrov in njegov kitajski kolega Wang Yi, poroča nemška tiskovna agencija dpa.