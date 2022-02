Ljubljana, 24. februarja - Viške policiste so v sredo obvestili, da svojci pogrešajo 29-letnega Jošta Kolenka iz Ljubljane. Nazadnje so ga videli v centru prestolnice. Ker ga z do sedaj izvedenimi ukrepi niso našli, policija prosi javnost za informacije. Pogrešani je visok okoli 175 centimetrov, srednje postave, ima kratke črne lase in nosi dioptrijska očala.