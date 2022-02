Novomeške priseljenke z donacijo proti nasilju

Novo mesto, 24. februarja - Novomeško Društvo za razvijanje prostovoljnega dela je Društvu življenje brez nasilja v sredo predalo donacijo s trenirkami, slinčki in ruticami, ki so jih izdelale priseljenke, vključene v društveni program socialne aktivacije. S podobnim so lani razveselile mlade matere v novomeški porodnišnici, so sporočili iz omenjenega prostovoljskega društva.