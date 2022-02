Evropske cene pšenice po napadu na Ukrajino rekordno visoko

Pariz, 24. februarja - V luči ruskega napada na Ukrajino so se cene pšenice in številnih drugih surovin na svetovnih trgih močno zvišale. Analitiki in trgovci so za francosko tiskovno agencijo AFP dejali, da so cene pšenice v Evropi dosegle rekordno vrednost. Na platformi Euronext je bilo po poročanju AFP za tono pšenice potrebno odšteti 344 evrov.