Ženske pogosteje žrtve nasilja v partnerskem odnosu

Ljubljana, 24. februarja - Ženske pogosteje doživljajo nasilje, ki se ponavlja in ima hujše posledice, trikrat pogosteje kot moški pa so žrtve nasilja v partnerskem odnosu. Najpogosteje se v partnerskih odnosih pojavlja psihološko nasilje, moški pa so bolj izpostavljeni fizičnemu nasilju v nepartnerskih odnosih. Žrtve nasilja večinoma ne prijavijo, kažejo podatki Sursa.