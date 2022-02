Evropski parlament prav tako obsodil ruski napad na Ukrajino

Bruselj, 24. februarja - Predsednica Evropskega parlamenta Roberta Metsola in vodje političnih skupin v parlamentu so danes obsodili ruski napad na Ukrajino in pozvali k ustreznemu odzivu. Dogovorili so se tudi o izrednem plenarnem zasedanju Evropskega parlamenta, ki bo prihodnji torek, so sporočili iz Evropskega parlamenta.