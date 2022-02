Pahor se bo v imenu države izbrisanim opravičil za izbris pred 30 leti

Ljubljana, 25. februarja - Predsednik republike Borut Pahor bo danes v predsedniški palači sprejel predstavnike izbrisanih in se jim opravičil za izbris iz registra stalnega prebivalstva pred 30 leti. Opravičil se bo v osebnem imenu in v imenu države, so sporočili iz predsednikovega urada. Predstavniki izbrisanih so gesto že pozdravili.