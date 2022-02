Nato napovedal "dodatne korake" za krepitev obrambe zaveznic po ruskem napadu na Ukrajino

Bruselj, 24. februarja - Članice zveze Nato so po ruskem napadu na Ukrajino napovedale "dodatne korake" za okrepitev obrambe zaveznic, piše v izjavi, ki so jo objavile po izrednem zasedanju v Bruslju. Ob tem so potrdile neomajno zavezanost 5. členu pogodbe zavezništva o skupni obrambi, po katerem je napad na eno zaveznico napad na vse.