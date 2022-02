Začeli gradnjo manjkajočega kanalizacijskega omrežja na območju Bertokov, Škofij in Hrvatinov

Ankaran, 24. februarja - S simbolno zasaditvijo prve lopate so danes v Ankaranu začeli gradnjo manjkajočega dela kanalizacijskega omrežja na poselitvenih območjih Bertokov, Škofij in Hrvatinov. V sklopu 15,8 milijona evrov vredne naložbe bosta občini Koper in Ankaran na kanalizacijsko omrežje priključili skoraj 2000 prebivalcev.