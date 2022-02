Proruske sile ob podpori ruske vojske krenile v protiofenzivo

Kijev, 24. februarja - Oborožene sile proruskih separatističnih republik Doneck in Lugansk na vzhodu Ukrajine so ob pomoči ruske vojske prešle v protiofenzivo in pridobivajo ozemlje v spopadu z ukrajinskimi silami, poročajo tuje tiskovne agencije. Predstavniki proruskih in ruskih oblasti sicer ob tem zatjujejo, da se "civilistom ni treba ničesar bati".