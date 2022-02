Državna odlikovanja za vidne predstavnike tržaških Slovencev in župana Trsta

Ljubljana, 24. februarja - Predsednik republike Borut Pahor je danes na posebni slovesnosti v predsedniški palači vročil državna odlikovanja vidnim predstavnikom tržaških Slovencev in tržaškemu županu Robertu Dipiazzi. Podelil je zlati red za zasluge in tri srebrne rede za zasluge.

Zlati red za zasluge je prejela italijanska senatorka, tržaška Slovenka Tatjana Rojc, za prispevek k poglabljanju slovensko-italijanskega sodelovanja in za podporo slovenski manjšini v Italiji z vrnitvijo Narodnega doma v Trstu ter pri izvedbi slovesnosti na Bazovici in v Gorici/Novi Gorici, so sporočili iz urada predsednika republike.

Rojčeva je ves čas odločno podpirala zamisel o vrnitvi Narodnega doma v lastništvo slovenski manjšini. "S svojo zavzetostjo in srčnostjo je prepričevala in nazadnje prepričala svoje italijanske prijatelje, da je bila sprememba zakona v italijanskem parlamentu sprejeta pravočasno in je bil Narodni dom pravno in formalno dokončno vrnjen slovenski manjšini," so zapisali v obrazložitvi odlikovanja.

Srebrni red za zasluge sta prejela predsednika obeh krovnih organizacij avtohtone slovenske narodne skupnosti v Italiji, predsednik Sveta slovenskih organizacij (SSO) Walter Bandelj in predsednica Slovenske kulturno-gospodarske zveze (SKGZ) Ksenija Dobrila.

Bandelj in Dobrila sta odlikovanje prejela za prispevek k poglabljanju slovensko-italijanskega sodelovanja in za podporo slovenski manjšini v Italiji z vrnitvijo Narodnega doma v Trstu ter pri izvedbi slovesnosti na Bazovici in v Gorici/Novi Gorici.

Za prispevek k poglabljanju slovensko-italijanskega sodelovanja in za podporo slovenski manjšini v Italiji z vrnitvijo Narodnega doma v Trstu ter pri izvedbi slovesnosti na Bazovici je srebrni red za zasluge prejel tudi tržaški župan Roberto Dipiazza.

S svojimi osebnimi prizadevanji za izvedbo koncerta predsednikov Slovenije, Italije in Hrvaške v Trstu je že leta 2010 izkazal svojo privrženost pomiritvi in spravi med narodi, ki po tragičnih zgodovinskih izkušnjah iščejo boljšo in predvsem skupno prihodnost. Postoril je vse potrebno, da so bili postopki za vrnitev Narodnega doma izpeljani korektno in pravočasno. Za odločitvijo, da mora biti Narodni dom vrnjen slovenski manjšini, je stal trdno in neomajno, je navedeno v obrazložitvi.

Kot so ob tem sporočili iz urada predsednika republike, Slovenija z državnimi odlikovanji izraža spoštovanje in zahvalo štirim od najpomembnejših in zaslužnih oseb v procesu vračanja Narodnega doma slovenski manjšini v Italiji, pripravi spominske slovesnosti v Bazovici ter praznovanja v Gorici/Novi Gorici.

Vsi trije pripadniki Slovencev Italiji so v čustvenih govorih izpostavili pomen prizadevanj predsednika republike Boruta Pahorja, slovenske diplomacije in ostalih predstavnikov na obeh straneh meje za vrnitev Narodnega doma v Trstu in skupne slovesnosti na Bazovici julija 2020.

"Preteklosti ne moremo spreminjati, dejstev ne moremo zamolčati (...) Vse žrtve imajo pravico do dostojanstva. Nikomur ni dovoljeno da izrablja bolečino v politične ali katerikoli druge namene, ne da bi zagotovil pošten zgodovinski kontekst," je ob tem pozvala senatorka Rojc.

Dodala je, da novi temelji prinašajo priložnost za načrtovanje prihodnosti in da Narodni dom v Trstu postane "simbolni prostor razmišljanja, dogajanja, načrtovanja in sodelovanja v evropskem duhu, kar bo potrdilo vlogo Trsta kot vsestranske prestolnice srednjeevropskega prostora, kjer moramo Slovenci nastopati kot osrednji subjekt".

Pozvala je tudi k čimprejšnji rešitvi odprtih vprašanj zaščitnega zakona in parlamentarnega zastopstva Slovencev v Italiji. Pri slednjem pričakuje enotno podporo evropskih poslancev iz Slovenije pri najvišjih evropskih ustanovah. Na koncu je tudi spomnila, da je današnji dan kljub vsemu grenak, saj se je "začela vojna vihra sredi Evrope".

Bandelj je med drugim izpostavil pomen dobrososedskih odnosov in simbolni pomen stiska rok predsednika držav Slovenije in Italije na slovesnosti v Bazovici označil kot simbol velike družine in evropske skupnosti.

Dobrila, ki je odlikovanje "namenila svojim rojakom na zahodnih obronkih slovenstva, ki so skozi stoletja ohranjali slovenski jezik, kulturo in identiteto, tudi v času črne groze, in vseh povojnih letih niso izgubili upanja, da nam bodo hrami kulture, ki so nam bili odvzeti in s tem tudi dostojanstvo, nekoč povrnjeni".

Zavzela se je za kulturo miru in sožitja ter da se spravna dejanja odražajo tudi v vsakdanu navadnega človeka. Na italijansko stran je na naslovila pričakovanje za opravičilo za obdobje fašizma, ko je bil "naš narod zapisan izginotju" in opravičilo za številne žrtve, ki so umirale v italijanskih koncentracijskih taboriščih. Zavzela se je tudi za polno spoštovanje jezikovnih pravic slovenske avtohtone narodne skupnosti v Italiji.

Tržaški župan je v zahvali spomnil, da sta se spoznanje o potrebi po spravi in skupni poti v obmejnem območju med Slovenijo in Italijo začela že dve desetletji nazaj, v zadnjem desetletju pa so bili storjeni večji koraki k temu. S slovesnostjo v Bazovici pa so "nastopili novi časi". Tudi on je spomnil na velika prizadevanja Pahorja, ki ga je označil za svojega prijatelja, pri reševanju vprašanja vrnitve Narodnega doma.

13. julija 1920 je pogorel slovenski Narodni dom v Trstu, ki je bil takrat politično, kulturno in gospodarsko središče tržaških Slovencev. Požig, so izvedli nacionalistični skrajneži. Po kasnejši obnovi je ostal izgubljen za manjšino.

Deset let pozneje, 6. septembra 1930, so bili na gmajni v Bazovici ustreljeni prvi evropski uporniki zoper fašizem, Ferdo Bidovec, Franjo Marušič, Zvonimir Miloš in Alojz Valenčič, ki jih je fašistični režim obsodil na smrt.

Predsednika obeh držav, Borut Pahor in Sergio Mattarella sta ob 100. obletnici požiga Narodnega doma odločilno prispevala k temu, da je bil prav na ta dan obletnice ob njunem srečanju v Trstu dosežen dogovor o vrnitvi Narodnega doma slovenski manjšini. Julija 2020 sta s tem in s stiskom rok pred spomenikoma bazoviškim junakom in pred bazoviško fojbo poslala sporočilo vsem evropskim narodom: Zgodovine ne moremo spreminjati, lahko pa spoštujemo spomin drug drugega in na tem spoštovanju gradimo skupno evropsko prihodnost.

Dobro leto pozneje, 21. oktobra 2021, sta Gorica v Italiji in Nova Gorica v Sloveniji napovedali, da bosta leta 2025 skupaj postali Evropska prestolnica kulture.