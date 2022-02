Slovenija lani v tretje države izvozila za četrtino manj odpadkov

Ljubljana, 24. februarja - Slovenija je lani v tretje države izvozila za slabih 150.000 ton odpadkov, kar je četrtino manj kot leto prej. Količina izvožene odpadne plastike je bila manjša za 43 odstotkov. Po drugi strani so lani v Slovenijo uvažali največ odpadnih kovin in nekovin, odpadnega papirja in odpadne plastike, kaže analiza inšpektorata za okolje in prostor.