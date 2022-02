Ruski napadi na Ukrajino zahtevali prve smrtne žrtve

Kijev, 24. februarja - V ruskih letalskih napadih na Ukrajino je po podatkih Kijeva umrlo najmanj sedem ukrajinskih vojakov, še 15 jih je ranjenih. Proruski separatisti so medtem sporočili, da so po ruskem vdoru v vzhodno Ukrajino zasedli dve manjši mesti. Gre za mesti Stancija Luganska in Šastija, so navedli.