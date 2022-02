Kijev: Ruska vojska izvaja intenzivne napade na vzhodu Ukrajine

Kijev, 24. februarja - Ruska vojska na vzhodu Ukrajine izvaja intenzivne napade na tamkajšnje kraje in letalska oporišča, je sporočil generalštab ukrajinske vojske. Iz Kijeva so sporočili še, da so sestrelili pet ruskih letal in en helikopter. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski se je medtem v pogovorih s svetovnimi voditelji zavzel za "koalicijo proti Putinu".