Kanadski premier po koncu protestov tovornjakarjev preklical izredna pooblastila

Ottawa, 24. februarja - Kanadski premier Justin Trudeau je v sredo preklical izredna pooblastila, ki jih je vlada uveljavila minuli teden zaradi protesta tovornjakarjev, ki so zavzeli prestolnico Ottawa in mejne prehode z ZDA. Policija je protestnike odstranila in Trudeau je dejal, da izredna pooblastila niso več ni potrebna.