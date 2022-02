Liverpool povsem za petami Cityja

London, 23. februarja - Pred časom je bilo videti, da je angleško prvenstvo odločeno. Manchester City je imel že veliko prednost pred zasledovalci, a dva njegova spodrsljaja in prepričljive predstave Liverpoola so boj za prvaka spet povsem odprle. Liverpool je danes na svojem igrišču prepričljivo s 6:0 ugnal Leeds in se Cityju približal na vsega tri točke.