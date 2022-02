Newyorške borze končale v rdečem

New York, 23. februarja - Indeksi na newyorških borzah so današnje trgovanje sklenili v rdečem. Strah pred vojaškim konfliktom v Ukrajini je ameriške delniške trge potisnil na večmesečno dno. Beg vlagateljev so dodatno spodbudila opozorila o možnosti ruskega napada na zahodno sosedo v naslednjih 48 urah, poroča nemška tiskovna agencija dpa.