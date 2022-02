Janša in Morawiecki pred vrhom pozivata k članstvu Ukrajine v EU

Ljubljana, 23. februarja - Slovenija in Poljska sta se pred četrtkovim izrednim vrhom EU o ruski agresiji na Ukrajino zavzeli za vstop Ukrajine v EU do leta 2030. Slovenski premier Janez Janša in njegov poljski kolega Mateusz Morawiecki sta v pismu predsedniku Evropskega sveta in evropskim kolegom pozvala k "hitrim in pogumnim odločitvam", saj smo priča "bitki za Evropo".