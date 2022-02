V letu Vladimirja Lovca krstna izvedba Koprske simfonije

Koper, 23. februarja - V letu, ko obeležujemo 100. obletnico rojstva skladatelja, dirigenta, pedagoga in publicista Vladimirja Lovca, bodo v spomin na njegovo življenje in bogat ustvarjalni opus organizirali vrsto koncertov, razstav in publikacij. Javnost bo lahko tudi prvič prisluhnila avtobiografskemu delu Koprska simfonija, ki ga je avtor posvetil mestu Koper.