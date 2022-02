V Ljubljani delovni pogovor o varnostnih razmerah v Sloveniji

Ljubljana, 23. februarja - Predsednik vlade Janez Janša se je danes na delovnem pogovoru sestal s predstojniki pristojnih institucij, s katerimi so ocenili zunanjepolitična, varnostna in kibernetska tveganja za Slovenijo v luči zadnjega ravnanja Rusije do Ukrajine, so danes sporočili iz kabineta predsednika vlade.