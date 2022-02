EU sprejela prvi sveženj sankcij proti Rusiji zaradi priznanja Luganska in Donecka

Bruselj, 23. februarja - EU je danes uradno sprejela prvi sveženj sankcij proti Rusiji zaradi priznanja neodvisnosti separatistov v Lugansku in Donecku na vzhodu Ukrajine ter napotitve vojaških sil na to območje. Vključuje sankcije proti osebam ter podjetjem in bankam ter omejitev trgovine z omenjenima območjema in dostopa ruskih oblasti do evropskih finančnih trgov.