Kustečeva in italijanski minister za delovno skupino o manjšinskem šolstvu

Bologna, 23. februarja - Ministrica za izobraževanje Simona Kustec se je danes v Bologni srečala z italijanskim kolegom Patriziem Bianchijem. Na srečanju sta se ministra zavzela za vzpostavitev delovne skupine za sodelovanje na področju manjšinskega šolstva, so sporočili s šolskega ministrstva in dodali, da gre za znak odličnega sodelovanja med državama.

"To je pomemben korak naprej, saj bomo skupaj naslovili odprta vprašanja in jih lahko sproti reševali," pa je po uspešnem srečanju poudarila ministrica Kustec, so sporočili.

Ministra sta se sicer na srečanju dogovorila tudi glede ureditve formalizacije postopka imenovanja vodje urada za slovenske šole, s čimer bo ta urad dobil ustrezno mesto v okviru avtonomije manjšinskega šolstva.

Kot so še sporočili z ministrstva, tako v Italiji kot Sloveniji poteka premislek o reformi poklicnega in strokovnega izobraževanja, zato sta se ministra dogovorila za krepitev sodelovanja na tem področju na strokovni ravni, v okviru katere bi pospešili izmenjavo dobrih praks, strokovnih razprav in mobilnost.

"Prepričana sem, da bomo skupaj prišli do številnih predlogov, ki jih bomo lahko nato umestili v naš šolski sistem," je v zvezi s tem izpostavila ministrica Kustec.

Po dvostranskem srečanju sta ministra skupaj z evropsko komisarko za inovacije, izobraževanje, raziskave, kulturo, mladino in šport Mariyo Gabriel obiskala vrtec v Bolonji, ki predstavlja primer odlične prakse predšolske vzgoje.

Popoldne je na programu še udeležba na ministrski konferenci o vlaganjih v predšolsko vzgojo in izobraževanje, na kateri bodo svoje poglede ob slovenski ministrici predstavili tudi ministri Italije, Španije in Cipra ter komisarka Gabriel.