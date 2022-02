Evropska komisija sprejela predlog direktive za trajnostno in odgovorno ravnanje podjetij

Bruselj, 23. februarja - Evropska komisija je danes sprejela predlog direktive o primerni skrbnosti podjetij glede trajnosti, katere cilj je spodbujati trajnostno in odgovorno ravnanje podjetij v vseh globalnih verigah vrednosti. Nova pravila bodo zajemala podjetja v EU z več kot 500 zaposlenimi in več kot 150 milijoni evrov čistega prihodka, so sporočili iz Bruslja.