V zelenem uvodoma tudi newyorške borze

New York, 23. februarja - Rasti, ki je po dnevih padcev zaradi ukrajinsko-ruske krize zajela svetovne borze, so se pridružili tudi newyorški borzni trgi. Gospodarske sankcije, uvedene proti Rusiji zaradi priznanja neodvisnosti samooklicanih republik Doneck in Lugansk na vzhodu Ukrajine, so namreč blažje, kot so jih pričakovali vlagatelji.